10大動作障礙小心巴金森病 嗅覺喪失也要注意

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巴金森病是常見神經退化性疾病，神經科醫師陸清松（右2）台北醫學大學附設醫院神經內科主任葉篤學（左2）11日出席2022世界巴金森日衛教記者會，指出不僅手抖、走不穩等動作障礙，可能是巴金森病前兆外，嗅覺喪失、睡眠障礙等也要格外注意。中央社記者江慧珺攝 111年4月11日

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（中央社記者江慧珺台北11日電）巴金森病是常見神經退化性疾病，醫師指出，不僅手抖、走不穩等動作障礙，可能是巴金森病前兆外，嗅覺喪失、嚴重便秘、睡眠障礙、憂鬱疲憊等，也要格外注意。

有台灣「巴金森之父」稱號的開業神經科醫師陸清松今天在2022世界巴金森日衛教記者會指出，巴金森病分為典型與非典型，前者以動作障礙為主，占8至9成，後者則為多非動作障礙症狀。

台北醫學大學附設醫院神經內科主任葉篤學指出，巴金森病主要因腦內的黑質部位退化，無法產生足夠的神經傳導物質多巴胺，導致身體活動受影響。

葉篤學說，巴金森病自我檢測10大動作障礙症狀包含休息放鬆時顫抖、走路手不會擺動、站立時身體往前彎曲、走路單腳拖地、步伐小常跌倒、懶洋洋、頭頸部疼痛、刻意避免與聊不來的人相處、音調變小或沙啞，以及寫字字體變小，10項中有3項就要注意。

葉篤學提到，除動作症狀外，病友也常出現嗅覺喪失、睡眠障礙、疲倦、憂鬱、姿勢性低血壓、嚴重便秘等非動作障礙症狀。

陸清松針對收治超過百名典型巴金森病患者調查，發現最多病友對於動作緩慢、平衡不穩以及彎腰駝背或身體傾斜、便秘等症狀感到困擾。

陸清松提到，巴金森病雖無法根治，但早期發現警訊早期用藥，並根據個人病況予以精準治療，可有效緩解症狀，有患者過去手指僵硬，經持續治療後如今能吹奏薩克斯風。

要預防或改善巴金森病，葉篤學說，運動是很好的方式，尤其是有氧運動，可增加腦部血流並提供有益的營養因子至腦部，建議每週可做2至3次運動，預防疾病上身。（編輯：管中維）1110411