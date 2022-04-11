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疫情12/300

學生確診新增63本土案例 18縣市237校停課

2022/4/11 19:06
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（中央社記者許秩維台北11日電）教育部今天公布最新統計，18縣市、237所園校採全校或部分班級停課；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診學生增63名本土案例、2名境外移入，各級學校累計2085名學生染疫。

教育部今晚透過文字說明，截至下午3時，全國共237所園校（幼兒園38所、國小92校、國中30校、高中37校、大專校院40校），採全校或部分班級停課（含線上教學），包括新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣等18縣市。

根據教育部COVID-19各級學校學生確診最新統計表，自民國110年4月20日至111年4月11日下午5時30分，共2085名學生染疫，包括本土1439例（比昨天統計增63例）、境外移入646例（比昨天統計增2例）。

以教育階段區分，大專校院971例（增14本土、2境外）、高中264例（增12本土）、國中192例（增6本土）、國小481例（增22本土）、幼兒園177例（增9本土）。

教育部公布的確診統計，與中央流行疫情指揮中心有時間差，實際個案狀況由指揮中心公布。（編輯：管中維）1110411

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