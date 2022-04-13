快篩改由政府統籌分配 指揮中心下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北13日電）國內COVID-19本土疫情延燒，快篩需求大增，政府啟動徵收，所有快篩試劑出貨交由指揮中心統籌分配，相關規劃受關注，指揮中心指揮官陳時中下午2時舉行記者會說明相關防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天國內新增551例本土病例，再創今年新高，無新增中重症、死亡病例，個案分布17縣市，仍以新北市最多，台北市次之，高雄市第3。

因應國內COVID-19疫情升溫，家用快篩使用時機增加，政府會主動組織安排「快篩國家隊」，除大量採購家用快篩外，也會協調人力提升產能，未來家用快篩試劑售價至少會降至每劑新台幣200元以下，據供應商說法，自今天起由政府統籌分配，相關規劃將於記者會說明。

教育部昨天公布的最新停課標準惹議，據新制規定，高中以下全校有1/3以上班級或10班以上暫停實體課10天，全校可暫停實體課，但有家長質疑停課標準過於寬鬆，湧入教育部臉書留言。中央流行疫情指揮中心將如何帶領校園走向「正常生活、積極防疫」新防疫模式將是今天記者會焦點之一。

指揮中心統計，今年1月1日至4月11日本土病例共4415例，其中4400人為輕症或無症狀者、占比為99.66%，中重症個案共15人，中症占比0.29%、重症0.05%。中症個案13人，年齡介於20多歲至90多歲；重症累計2例死亡，年齡介於80多歲至90多歲。

指揮中心表示，本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，民眾維持正常生活的同時，應落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。（編輯：張雅淨）1110413