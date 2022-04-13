不用出國也吃得到 和牛女王首度登台

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（中央社記者余曉涵台北13日電）饕客免出國也能在台灣品嚐道地和牛料理，餐飲業者和牛研究室 Wagyu Lab 4月插旗大直，並且引進素有「和牛女王」美名，日本千成亭的牧場所飼養的「未經產」母牛，要搶攻台灣和牛市場。

台灣民眾愛吃和牛，讓不少餐飲業者紛紛引進不同品種和牛，讓台灣在2018年成為冷藏日本肉牛出口市場首位，台灣本土也培育出源興牛這種屬於台灣的和牛品種，要搶攻龐大的和牛市場。

號稱亞洲第1家「全時段和牛」生活方式選品店和牛研究室 Wagyu Lab，今年4月插旗大直，首度引進近江和牛女王，店內提供小超市、酒吧、肉舖分切室等區域，以推廣和牛文化為目標，未來也將規劃不同樣貌的分店、店中店或者快閃活動。

業者表示，這次引進的是素有「和牛女王」美名、由千成亭的牧場所飼養的「未經產」母牛，由於未經產母牛的飼養難度高，可接受的養殖密度低，成本相對也較高，然而其霜降油花極為豐美細緻，進一步提升了和牛原即飽滿的美味與香氣。

業者說，相較於一般牛肉的油脂約自攝氏25度開始融化，和牛的熔點約於20度，未經產母牛的油花在11度左右就開始融化。

除了提供32種部分分切的牛肉外及冷凍調理包之外，業者也首創和牛下午茶「近江牛珠寶盒」 ，並有提供午間及晚間套餐。負責研發的主廚吳貞蓁說，菜單的設計靈感來自於近江牛的起源、飲食、風土，以及結合台日兩地文化的交融，讓菜色能有更豐富的層次，希望讓每道菜色都可以有酸甜苦辣鹹鮮中的3種味覺。

台北喜來登大飯店的桃山日本料理餐廳，今年4月則是引進九州王者和牛「小田和牛」，要以日式鍋物的料理方式，呈現鹿兒島冠軍和牛的美味。

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業者說，有「九州王者」美譽的小田和牛來自鹿兒島的小田牧場，憑藉著牧場獨家飼養技術與優越的飼養環境，採用含有啤酒釀、大豆、麥料等12種複合性飼料餵飼小牛，更以國產杉木和柏木製成床墊給牛隻休息，打造出最優質的牛隻生長環境，過去在各大賽事中頻頻獲獎。

台北美福大飯店日前則是引進佐賀牛及佐賀當地名產，由晴山日本料理的日籍料理長湯本誠操刀，將和牛以涮、煎、蒸等多樣手法烹調，帶出和牛鮮味。（編輯：黃世雅）1110413