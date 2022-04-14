新竹縣增23人確診 2例獨立事件感染源釐清中

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新竹縣14日新增23例本土確診個案，其中2人為新增獨立事件，感染源釐清中。圖為新竹縣竹北博愛國小日前採檢狀況。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年4月14日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）新竹縣今天新增23例確診，其中2人為新增獨立事件，感染源釐清中，縣府指出，相關疫調匡列持續進行，足跡處陸續清消。

新竹縣政府發布新聞稿表示，新竹縣新增23例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，分別為職場群聚7例、家庭聚會群聚9例、校園群聚4例和他縣市聚會延伸1例等4類群聚，以及2例新增獨立事件。

縣府指出，這2例獨立事件，分別是案30008為7歲男童、與案30317為26歲男子，皆因出現喉嚨痛，在家人陪同和自行就醫，採檢確診。相關疫調進行中。

衛生局表示，若民眾曾與確診者有密切接觸，請先居家隔離，勿自行離家，待衛生單位通知。而非密切接觸者，仍需14天自我健康監測，有疑似症狀，請戴口罩就醫，並告知接觸史。

縣長楊文科說，為提升保護力，請民眾盡快施打疫苗，依照指揮中心指引落實防疫措施。（編輯：方沛清）1110414