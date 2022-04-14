更多編輯台推薦新聞：
確診者醫療分流新制 14日起醫院僅收治滿70歲、中重症等4類個案
生活

確診者醫療分流新制 14日起醫院僅收治滿70歲、中重症等4類個案

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產
產經

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產

停課標準放寬新北支持、台北高雄微調 各縣市措施一覽
生活

停課標準放寬新北支持、台北高雄微調 各縣市措施一覽

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

新竹縣增23人確診 2例獨立事件感染源釐清中

2022/4/14 16:11（4/14 16:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹縣14日新增23例本土確診個案，其中2人為新增獨立事件，感染源釐清中。圖為新竹縣竹北博愛國小日前採檢狀況。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年4月14日
新竹縣14日新增23例本土確診個案，其中2人為新增獨立事件，感染源釐清中。圖為新竹縣竹北博愛國小日前採檢狀況。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年4月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）新竹縣今天新增23例確診，其中2人為新增獨立事件，感染源釐清中，縣府指出，相關疫調匡列持續進行，足跡處陸續清消。

新竹縣政府發布新聞稿表示，新竹縣新增23例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，分別為職場群聚7例、家庭聚會群聚9例、校園群聚4例和他縣市聚會延伸1例等4類群聚，以及2例新增獨立事件。

縣府指出，這2例獨立事件，分別是案30008為7歲男童、與案30317為26歲男子，皆因出現喉嚨痛，在家人陪同和自行就醫，採檢確診。相關疫調進行中。

衛生局表示，若民眾曾與確診者有密切接觸，請先居家隔離，勿自行離家，待衛生單位通知。而非密切接觸者，仍需14天自我健康監測，有疑似症狀，請戴口罩就醫，並告知接觸史。

縣長楊文科說，為提升保護力，請民眾盡快施打疫苗，依照指揮中心指引落實防疫措施。（編輯：方沛清）1110414

延伸閱讀
新竹縣增12例確診 分屬5類群聚案延伸竹縣採檢十興國小、橡樹補習班等 2145人皆陰性新竹縣10天辦16場社區PCR採檢 1849人僅1人陽性
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載