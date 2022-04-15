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CIA：俄侵烏恐終將動用核武 美國不能掉以輕心
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大專生帶動中小學社團 逾萬學童受惠

2022/4/15 10:34（4/15 11:06 更新）
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教育部鼓勵大專校院社團走入中小學，屏東大學青創客社舉辦小小創客營，帶領國小學童體驗3D投影技術。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年4月15日
教育部鼓勵大專校院社團走入中小學，屏東大學青創客社舉辦小小創客營，帶領國小學童體驗3D投影技術。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年4月15日
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（中央社記者陳至中台北15日電）教育部鼓勵大專校院社團走入中小學，以「大手牽小手」的方式，讓活動更為多元豐富，110年度共有57所大專參與，受惠學童達1萬1693人次。

學生喜歡跟自己年齡相近的人相處，教育部推動的「帶動中小學社團發展計畫」，補助各大專學生社團與鄰近社區的中小學合作，辦理整年度的定期活動。110年度共57所大專、240個社團、3621名服務志工，到267所中小學服務，參與活動的學童達1萬1693人次。

台東大學野孩子羅浮群童軍的知識和精神，融入團康遊戲及課程活動中；屏東大學青創客社推動不同的職業體驗，以一系列動手做的活動，刺激學童的創造力和想像力。

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澎湖科技大學四健會協助國小搭建校園有機蔬果網室，作為蔬菜種植場域，不只體驗到搭建網室、種植，蔬果收成後還能為學校營養午餐加菜。

教育部表示，大專學生帶動中小學社團，可落實大學的社會責任，並磨練大專生社會參與的多元能力。教育部也提醒參與111年度計畫的團隊，應配合COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）相關防疫措施，在活動前進行風險評估。（編輯：陳政偉）1110415

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