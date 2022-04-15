更多編輯台推薦新聞：
確診者醫療分流新制 醫院僅收治滿70歲、中重症等4類個案
生活

確診者醫療分流新制 醫院僅收治滿70歲、中重症等4類個案

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產
產經

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產

停課標準放寬新北支持、台北高雄微調 各縣市措施一覽
生活

停課標準放寬新北支持、台北高雄微調 各縣市措施一覽

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
CIA：俄侵烏恐終將動用核武 美國不能掉以輕心
首頁 / 生活

中油持續吸收國際漲勢 下週汽柴油擬調降2、3角

2022/4/15 11:37（4/15 11:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中油持續啟動油價平穩雙機制，預估18日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格調降新台幣0.2、0.3元。（中央社檔案照片）
中油持續啟動油價平穩雙機制，預估18日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格調降新台幣0.2、0.3元。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北15日電）歐盟考慮對俄羅斯實施第6輪制裁措施，不排除納入原油禁運，國際油價應聲上漲；不過，中油持續啟動油價平穩雙機制，預估18日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格調降新台幣0.2、0.3元。

按照預估幅度，調整後的價格分別為92無鉛汽油每公升30.8元、95無鉛汽油每公升32.3元、98無鉛汽油每公升34.3元、超級柴油每公升28.6元。

俄烏戰爭尚未停歇，國際油價仍在高位徘徊，根據中油浮動油價公式，累算至4月14日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶101.97美元，較上週102.06下跌0.09美元；新台幣兌美元匯率為29.071元，較上週28.835元貶值0.236元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲2.2元，柴油調漲3.5元。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，因此，預估18日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格調降0.2、0.3元。（編輯：潘羿菁）1110415

延伸閱讀
油價連3降 中油4日起汽油調降2角汽、柴油4日起降2、3角 中油續啟動平穩雙機制國際油價大漲中油吸收漲幅 汽柴油28日起各降3角
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載