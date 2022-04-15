中油持續吸收國際漲勢 下週汽柴油擬調降2、3角

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中油持續啟動油價平穩雙機制，預估18日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格調降新台幣0.2、0.3元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北15日電）歐盟考慮對俄羅斯實施第6輪制裁措施，不排除納入原油禁運，國際油價應聲上漲；不過，中油持續啟動油價平穩雙機制，預估18日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格調降新台幣0.2、0.3元。

按照預估幅度，調整後的價格分別為92無鉛汽油每公升30.8元、95無鉛汽油每公升32.3元、98無鉛汽油每公升34.3元、超級柴油每公升28.6元。

俄烏戰爭尚未停歇，國際油價仍在高位徘徊，根據中油浮動油價公式，累算至4月14日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶101.97美元，較上週102.06下跌0.09美元；新台幣兌美元匯率為29.071元，較上週28.835元貶值0.236元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲2.2元，柴油調漲3.5元。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，因此，預估18日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格調降0.2、0.3元。（編輯：潘羿菁）1110415