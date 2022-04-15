台中快篩試劑庫存恐一週用完 市府籲中央奧援

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（中央社記者趙麗妍台中15日電）國內今天新增本土確診案例逾千例，台中市衛生局長曾梓展指出，中市府快篩試劑僅剩1萬2000多劑，最快在本週將用罄。市議員要求，應僅慎使用。中市府將盡力與中央爭取釋出。

台中市議會今天召開定期會，針對國內近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，多名台中市議員對於快篩試劑的存量、用途提出質詢。

民主進步黨籍台中市議員江肇國質詢表示，在快篩試劑供應穩定前，快篩試劑如同戰備資源，要求台中市衛生局盤點台中的快篩試劑數量，即刻檢討快篩試劑的使用時機及對象，並謹慎地使用剩餘的快篩試劑，且務必持續積極向中央政府爭取快篩劑數量，以面對疫情。

民進黨籍台中市議員何文海質詢指出，市面快篩試劑價格高，弱勢家庭根本買不起。

曾梓展答詢表示，市府先前有3萬7880劑快篩試劑，已用掉2萬5542劑，還剩下1萬2338劑，市府本向廠商訂3萬劑快篩試劑，預估本週供貨，但因中央徵調快篩試劑，市場上沒有多的快篩試劑。

曾梓展指出，快篩試劑若中央不釋放出來的話，台中市的庫存量很可能到這週或到下週就會用完。

曾梓展表示，目前家用快篩試劑各縣市都買不到，前幾天還有其他縣市向台中市商借，市府將盡力向中央爭取。（編輯：戴光育）1110415