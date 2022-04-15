更多編輯台推薦新聞：
COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA看這裡
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA看這裡

治療帕金森氏症新可能 成大生赴美演講：改變構型玻尿酸可減緩病癥
科技

治療帕金森氏症新可能 成大生赴美演講：改變構型玻尿酸可減緩病癥

停課標準放寬新北支持、台北不跟、高雄微調 各縣市措施一覽
生活

停課標準放寬新北支持、台北不跟、高雄微調 各縣市措施一覽

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
治療帕金森氏症新可能 成大生赴美演講：改變構型玻尿酸可減緩病癥
首頁 / 生活

學生確診新增139例 全國412校停課

2022/4/15 18:49（4/15 19:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國內疫情持續延燒，學生確診人數也攀升，教育部15日晚間公布最新COVID-19確診學生案例統計，各級學校累計達2525名學生染疫，其中本土個案占了1855例。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年4月15日
國內疫情持續延燒，學生確診人數也攀升，教育部15日晚間公布最新COVID-19確診學生案例統計，各級學校累計達2525名學生染疫，其中本土個案占了1855例。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年4月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北15日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，教育部今晚公布最新確診學生統計，新增139例，各級學校累計2525名學生染疫，續寫今年以來單日紀錄。單日停課達412校。

根據教育部COVID-19各級學校學生確診統計案例表，自民國110年4月20日到111年4月15日下午5時30分為止，共2525名學生染疫，其中1855例是本土案例（較昨天統計增136例），670例是境外移入（較昨天統計增3例）。

另外，教育部截至下午3時統計，全國共有18縣市、412校全校或部分班級停課，包含幼兒園70所、國小167校、國中53校、高級中等學校72校、大專校院50校。

教育部12日公布新的停課標準，不過新制不溯及既往，之前已停課學校沿用舊的停課標準，因此上述統計數字包含日前已停課的學校，並非全都是新制下所新增。（編輯：管中維）1110415

延伸閱讀
停課標準縣市不同調 教育部：中央訂基本要件教育部放寬停課標準 國民黨團籲應考量學生健康疫情停課標準 教育部：積極研議中
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載