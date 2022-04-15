學生確診新增139例 全國412校停課

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國內疫情持續延燒，學生確診人數也攀升，教育部15日晚間公布最新COVID-19確診學生案例統計，各級學校累計達2525名學生染疫，其中本土個案占了1855例。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年4月15日

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（中央社記者陳至中台北15日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，教育部今晚公布最新確診學生統計，新增139例，各級學校累計2525名學生染疫，續寫今年以來單日紀錄。單日停課達412校。

根據教育部COVID-19各級學校學生確診統計案例表，自民國110年4月20日到111年4月15日下午5時30分為止，共2525名學生染疫，其中1855例是本土案例（較昨天統計增136例），670例是境外移入（較昨天統計增3例）。

另外，教育部截至下午3時統計，全國共有18縣市、412校全校或部分班級停課，包含幼兒園70所、國小167校、國中53校、高級中等學校72校、大專校院50校。

教育部12日公布新的停課標準，不過新制不溯及既往，之前已停課學校沿用舊的停課標準，因此上述統計數字包含日前已停課的學校，並非全都是新制下所新增。（編輯：管中維）1110415