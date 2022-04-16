北市新增206例本土確診 足跡含酒店、光點華山
2022/4/16 16:46（4/16 17:25 更新）
北市16日新增206例COVID-19本土確診，公布的確診足跡包含酒店。（台北市政府提供）
（中央社記者陳怡璇台北16日電）台北市衛生局表示，北市今天新增206例COVID-19本土確診，其中與酒店酒吧等娛樂場所相關新增10例、KTV群聚新增2例；公布的確診足跡則包含酒店、光點華山電影院等。
台北市衛生局下午舉行COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）視訊記者會，並公布確診者足跡。
衛生局指出，北市今天新增206例本土病例，創今年以來單日新增本土病例數新高，其中酒店、酒吧及夜店等娛樂場所新增10例，KTV群聚新增2例，中正區某高中及補習班相關新增7例等。
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針對台北市政府媒體事務組1名役男確診，衛生局表示，已匡列居家隔離共18人，其中職場接觸者17人皆快篩陰性，核酸檢測（PCR）陸續採檢中；市政大樓已進行辦公場所及公共場域環境清消，並請所有員工加強自我健康監測。
在足跡方面，公布案29786、31138、31444、31462、31794、31800、32079足跡，包含M男模會館、ABV Bar & Kitchen日式居酒屋、台北晶華酒店頂樓游泳池與B3健身俱樂部、台北文華東方酒店Bencotto餐廳、光點華山電影館2廳、世貿一館國際酒展等。（編輯：戴光育）1110416
（台北市政府提供）
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