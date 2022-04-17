油價調降 汽柴油18日起各降2角、3角

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

18日凌晨零時起，中油汽、柴油各調降新台幣2、3角。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北17日電）中油指出，本週依油價公式及貨物稅調降調整國內油價，並續以亞鄰最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，18日凌晨零時起汽、柴油各調降新台幣2、3角。

調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.8元、95無鉛汽油每公升32.3元、98無鉛汽油每公升34.3元、超級柴油每公升28.6元。

中油表示，受中國COVID-19疫情急遽升溫等因素影響，油價呈現下跌，按浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌0.09美元，新台幣兌美元貶值0.246元，國內油價依公式計算漲幅為0.61%。

中油指出，按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油原應每公升各調漲2.3元及3.5元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收1.7元及3.0元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

因吸收後95無鉛汽油超出30元，中油進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.8元。

中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油共各由中油吸收2.5元及3.8元，國內汽、柴油價格實際每公升調降0.2元及0.3元；累計今年至3月底止，中油已吸收46.9億元。（編輯：黃國倫）1110417