宜蘭喜宴傳播鏈增7例確診 累計56人染疫

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（中央社記者王朝鈺宜蘭17日電）宜蘭縣今天新增52例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，晶園會館喜宴傳播鏈增加2例參加賓客，和5例衍生接觸者確診，累計已有56人確診。

縣府下午在線上記者會表示，宜蘭縣新增52例確診個案，其中消防局新增1名特種分隊員確診，是之前確診個案30800的同事，消防局累計已有2名同仁染疫，縣府已緊急完成匡列和消毒等作業。

台灣菸酒公司宜蘭營業所也新增1例外包人員確診。此外，經衛生局疫調後了解，由其他縣市主辦於宜蘭縣出發的進香旅遊團，宜蘭縣民有13位，目前已全數匡列隔離中，其中有2名篩檢後確診。

至於參加晶園會館喜宴賓客今天則增加2例（案33972、33990）個案，另出席喜宴日前確診的案32525衍生出3名接觸者染疫，經疫調後發現4人一同去花蓮採薑。

同樣參加喜宴日前確診的案32103，也衍生出2名移民署宜蘭收容所職場接觸者確診，目前參加喜宴賓客中已有47人確診，衍生接觸者則有9人染疫，累計已有56人確診。

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縣府表示，因應晶園會館喜宴傳播鏈，衛生局昨天到武塔社區篩檢340人，篩檢結果有2人陽性，宜蘭收容所則採檢工作人員和收容人共80人，有3人陽性，其中1名是收容人，衛生局正在匡列和疫調。

宜蘭縣長林姿妙指出，上週呼籲中央盡快規劃讓兒童施打疫苗，非常感謝中央聽到地方的聲音，未來6到11歲兒童將可施打一半劑量的莫德納疫苗，等中央相關作業流程確定後，縣府團隊將展開為符合資格的孩童施打疫苗。（編輯：方沛清）1110417