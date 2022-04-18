副總統接見幼鐸獎得獎人 盼幼兒獲最好照顧與教育

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（中央社記者溫貴香台北18日電）副總統賴清德今天表示，多年來舉辦幼鐸獎甄選活動，提升幼教師資的專業，同時也成為一個重要平台，協助政府推動各項政策。希望一起繼續合作努力，讓國家的幼苗受最好的照顧、得到最好教育，奠定國家未來發展的基礎。

副總統賴清德上午在民進黨立委許智傑、教育部次長蔡清華陪同下，在總統府接見「第29屆幼鐸獎得獎人及中華幼兒教育策進會人員」，副總統致詞時首先對各得獎者表示恭喜與感謝。

他表示，幼兒教育是終身教育的起點，也是國家正規教育的基礎，每一位幼教前輩籌辦優良的幼兒教育，為國家培育幼苗，貢獻非常大。特別是現在的社會，孩子越生越少，所以每一位老師在第一線，除了要教好國家幼苗以外，也要兼顧起與家長溝通的重責大任，辛苦可見一斑，令人敬佩。

副總統說，中華幼兒教育策進會多年來舉辦幼鐸獎甄選活動，提升幼教師資的專業，同時也成為一個重要平台，協助政府推動各項政策。希望大家能夠繼續一起合作努力，讓幼兒教育越辦越好，讓國家的幼苗能夠受到最好的照顧、得到最好的教育，奠定國家未來發展的基礎。

副總統認為，一個家庭要不要生小孩，其實原因很多，如果因為經濟因素而不敢生，或因為生理原因而沒有辦法生，政府就要協助解決。

為了要降低幼兒教育負擔，副總統表示，0到6歲每一個年齡層的育兒津貼，從過去每月新台幣2500元提高到去年8月3500元，今年8月起更將調為每月5000元。在托育補助方面，從過去每月6000元提高為去年8月的7000元，今年8月起則變成每月8500元，就是希望逐步落實蔡總統所宣示的國家跟你一起養政策，目的就是要去解決因為家庭負擔太大，想生而不敢生的問題。

談到教保政策，副總統說，政府除了持續推動公立的幼托教育，也邀請私立的幼兒教育學園跟政府一起合作，成為準公共幼兒園。目前準公共幼兒園已經超過1760家，提供20萬個機會，讓一般的家庭可以做不同的選擇。

他進一步表示，如果是因為生理因素，政府在不孕症、人工生育部分，也提高補助金額，希望讓想要擁有孩子的夫婦也可以擁有孩子。

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副總統強調，政府在推動國家跟你一起養政策的前提之下，也希望能夠提高第一線幼教老師的薪資。副總統說，過去照顧幼兒及長輩的薪資都不高，但他在行政院長任內，努力提高這兩項工作者的薪資。經過這幾年來的努力，在長照機構照顧長輩的照服員，薪資甚至提高到原來設定的標準之上，相信在第一線從事幼兒教育工作的老師，薪資也有獲得提升。

副總統告訴訪賓們「我們是夥伴關係」，有共同的目標，就是要好好照顧國家幼苗，讓國家能夠越來越好，希望大家未來能夠繼續共同合作努力，讓孩子不僅能夠受到好的照顧，也能夠得到好的保護。（編輯：張均懋）1110418