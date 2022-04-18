新竹縣增13例 5例為新增職場傳播鏈疫調進行中

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（中央社記者郭宣彣新竹縣18日電）新竹縣今天新增13例確診，其中，5例為新增職場傳播鏈，因感到不適，自購快篩檢測陽性，同天分批就醫採檢PCR確診，相關疫調持續進行中。

新竹縣政府提供新聞資料，增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診13例，為3名男性、10名女性，年紀在6至40歲，症狀以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主，分布地區為竹北市9例、新豐鄉4例，目前均安排收治醫院或集中檢疫所治療。

縣府說，其中，6例為居隔期滿或匡列採檢確診，另7例是因有症狀就醫，採檢確診。在就醫採檢確診7人中，有5人為新增職場傳播鏈，分別為案35217、35218、35220、35221和案35215是同事，在職場自購快篩檢測陽性後，同天分批就醫採檢PCR確診，相關疫調持續進行中。

縣府指出，今天確診足跡共計有43處，包含超商、五金百貨、健身房、早午餐店等，已陸續通知清潔人員完成環境清消。

新竹縣長楊文科說，曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等不適症狀，請儘速戴醫用口罩就醫。（編輯：方沛清）1110418