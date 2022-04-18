基隆增115例確診 15個職場37例最大宗

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）基隆市今天新增115例COVID-19病例，市長林右昌說，最大宗是與職場相關，有15個職場共37例，其次是與家庭群聚相關有19個家庭共23例。

林右昌下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情線上記者會表示，115例中有74例是無症狀，另41例是輕症；而在這115例中，有31例是原居家隔離匡列、採檢陰轉陽及解隔離前陰轉陽對象。

至於學校部分則有12例，包含1所高中、2所小學，總共3例，補習班有3間共9例。另與基隆市足跡相關則有1例，而與外縣市相關的確診案例共有9例，包含台北市3例、新北市有5個職場共6例，其餘33例正在疫調中。

校園停課部分，林右昌表示，全校停課的有1所小學和1所幼兒園；預防性停課則有中學、小學、幼兒園各1所；部分停班的學校有24校，包括6所高中職、3所國中、12所小學及3所幼兒園。

此外，基隆市快篩陽性專線昨天接獲19例通報，18例PCR核酸檢測陽性，1例陰性，今天上午則接到11例快篩陽性通報，11例都已PCR採檢，正在等待結果。（編輯：方沛清）1110418