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疫情蔓延宜蘭校園 羅東3所國小停課10天

2022/4/18 22:22
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣18日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延宜蘭校園，位在羅東鎮的成功國小、北成國小與竹林國小近日都因有2名以上學童確診，分別自今、明兩天起停課10天，在家線上上課。

宜蘭縣長林姿妙今天下午在防疫線上記者會中說，由於國小以下學童尚未施打疫苗，為保護學童健康，即日起維持國小及幼兒園原有的停課標準，也就是說若有1名學童確診，這名學童所屬班級停課10天；若2名學童確診且不同班，全校停課10天，並視疫苗施打情形滾動修正。

成功國小晚間表示，15日至今，校內累計已有7名學童確診。今天起，國小約800名學生、附設幼兒園約130名幼童停課10天，28日恢復上課。停課期間，部分年級採線上教學，其他年級採後續實體補課。

北成國小指出，16日起至今，累計已有3名學童確診，都不屬於同班。依縣府最新規定，19日起至28日全校共約1400名學生停課10天，改線上學習，29日恢復到校上課。

竹林國小表示，16日起至今，累計校內已有2名學童確診。今天起，校園共約600名學生停課10天，改線上同步或非同步學習，28日恢復上課。（編輯：管中維）1110418

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