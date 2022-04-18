早安世界》6至11歲兒童可接種 半劑莫德納間隔28天打兩次

6至11歲兒童可接種 半劑莫德納間隔28天打兩次

COVID-19本土單日新增確診飆破千例，16日更出現首例幼兒重症，衛福部食藥署17日通過授權莫德納疫苗適用於6至11歲兒童，劑量為成人的一半，完整接種為施打2劑、間隔28天。疫苗緊急使用授權會議召集人鍾飲文指出，兒童接種副作用以發燒、疲倦為主，心肌炎發生機率未見高於青少年。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，要施打時，將對家長進行意願調查並發放同意書。另外，中央20日將開會討論幼兒輕症居家照顧警示徵狀及建議，訂兒童送醫要件提供家長參考。（看完整報導）

陳時中估全台染疫率15% 縮短檢疫天數腳步不停

國內17日新增1210例COVID-19本土個案，再創新高，而且是連續3天在千例以上。疫情指揮官陳時中說，推估台灣染疫率可能達15%，代表確診累計人數將會從目前的3萬4千多人增加到300萬人以上，未來兩週是密切觀察期。至於持續縮短隔離天數方向是否不變，陳時中表示，縮短日期需要仰賴科學根據，「可能性當然是有的」。隨著疫情升溫，40萬劑公費快篩試劑於17日下午陸續送抵雙北、桃園、花蓮，這4大高風險縣市各到貨10萬劑，至於自費家用快篩將採實名制並降價，指揮中心強調無須囤積。（看完整報導）

傳上海4/20要達到社會面清零 特斯拉、台積電等企業可復工

路透社引述2名知情人士透露，上海市已設下4月20日前實現COVID-19疫情社會面清零狀態，更讓部分企業復工復產，顯示中國急著想從上海這潭防疫泥淖抽身。上述政策意味著當地官員將加快對民眾的病毒檢測速度，並將陽性個案轉移到檢疫中心。這波已經超過30萬人染疫的上海是否真能在17日算起的3天內達到「社會面清零」，仍然讓外界懷疑。另外，上海日前公布復工「白名單」，優先保障積體電路、汽車製造、裝備製造、生物醫藥等重點行業666家重點企業復工復產，包含特斯拉上海廠、台積電松江廠。（看完整報導）

烏克蘭要求G7金援500億美元 歐盟對俄制裁將鎖定銀行和石油

因戰爭預算赤字太大，烏克蘭總統經濟顧問17日表示，烏克蘭已要求七大工業國集團（G7）提供500億美元的財政支持，並正考慮發行零息債券，協助彌補未來6個月與戰爭有關的預算赤字。另外，歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩受訪時說，歐盟下一輪對俄羅斯的制裁行動將鎖定銀行業，尤其是俄羅斯聯邦儲蓄銀行，也會包括對石油的制裁。（看完整報導）

俄國向馬立波烏軍下最後通牒 澤倫斯基警告要終止和談

俄羅斯16日再度空襲烏克蘭首都基輔，同時升高施壓港城馬立波，俄羅斯表示已拿下馬立波，但城內一個如堡壘般的鍊鋼廠內仍有烏克蘭守軍。俄羅斯國防部表示：「他們唯一活命的機會就是自動放下武器投降。」烏克蘭總統澤倫斯基警告，馬立波最後一批烏軍若陣亡，與俄國的和平談判將破局。自戰爭爆發之初，烏俄雙方持續展開和談，但迄無具體結果。（看完整報導）

柯文哲、黃珊珊曾與確診者開會遭匡列 居家隔離至23日

台北市長柯文哲、副市長黃珊珊13日曾與確診者近距離接觸、開會，兩人17日接獲通知後前往醫院接受PCR採檢，結果皆為陰性。衛生局指出，雖然17名與會人員全程皆有配戴口罩，但考量場地為密閉空間，且確診者Ct值為22、同旅遊團已出現多名確診者，傳播風險較高，因此匡列柯文哲、黃珊珊等16人為密切接觸者，應從與確診者最後接觸日起居家隔離10天至4月23日止。（看完整報導）

新北18歲男違反居家照護規定外出購物打球 遭重罰150萬

新北三峽區1名18歲男子確診依法居家照護期間，把手機放在家中規避電子圍籬，外出打球、甚至為女友購買生日禮物，經衛生局查證屬實，依法強制送集中檢疫所隔離，並將重罰新台幣150萬元，這是新北市防疫裁罰金額最高的案件。（看完整報導）

尹錫悅政策磋商團將訪日 展現改善韓日關係意願

南韓總統當選人尹錫悅的發言人17日表示，24日至28日將派遣政策磋商團訪問日本。發言人並表示，此行將與日本磋商有關尹錫悅5月10日就任總統後的韓美3方合作，期待協商對北韓政策，並就韓日之間懸而未決的問題奠定解決基礎。日媒報導，尹錫悅懷有強烈意願要改善對日關係，將透過政策磋商團向日本重申此一立場。（看完整報導）

影片／意外失明差點輕生 林櫻桃健走溪頭像自家後院

家住台中的61歲女士林櫻桃多年前因車禍腦部受創，逐漸喪失視力成為全盲，原本抑鬰在家，甚至有輕生的傾向，但念頭一轉，拿起盲人專用的白手杖走出戶外，如今不但成為溪頭常客眼中的健行好手，還帶領盲友旅遊全台。她在去年獲選為台中市傑出身心障礙者，有感這些年來曾受社會各界的幫助，她立志要當盲友的眼睛與導遊，直到走不動為止。（看完整報導）

鈴木一朗穿舊隊服開球飆速136公里 影片網路瘋傳

卸下球員身分3年，日本棒球明星鈴木一朗仍然風靡賽場，他15日穿上全套球衣為西雅圖水手隊開球，球速達136公里（約84.5英里）。水手隊官方推特分享這段影片，一天之內觀看數突破240萬。看到鈴木一朗的逆齡身手，讓許多球迷回味他當年從右外野有如雷射光束一樣的長距離精準傳球，他們佩服他的敬業精神，稱讚他「連開球都可以這麼酷」。（看完整報導）