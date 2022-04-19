桃園楊梅14.1度 吳德榮：中部以北有雨偏涼

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（中央社記者張雄風台北19日電）根據氣象局網站，今天清晨本島平地最低溫為桃園市楊梅區攝氏14.1度。氣象專家吳德榮表示，今天起至21日華南雲雨區及鋒面水氣交錯，中部以北時雨時多雲、氣溫偏涼。

根據中央氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為桃園市楊梅區14.1度、新竹縣關西鎮及新北市瑞芳區皆為14.3度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天華南雲雨帶增厚、東移，中部以北轉為有局部雨；北台灣偏涼，中南部舒適微熱、早晚涼。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天雨帶逐漸北移，清晨北台灣仍有局部雨，白天起雨帶脫離，北台灣雨後多雲，各地氣溫回升；21日鋒面雨帶快速掠過，中部以北再轉有局部雨，21日晚間各地天氣好轉。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，22日起至26日台灣在暖氣團內，各地「暖如夏」，高溫多在32度以上；22至24日台灣附近低層水氣仍多，大氣並不穩定，午後有局部陣雨或雷雨；25、26日台灣附近低層水氣減少，大氣漸趨穩定，午後對流發展的機會降低。（編輯：張銘坤）1110419