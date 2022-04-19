前進新南向 賴清德盼醫療國家隊帶動產業進駐

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（中央社記者張茗喧台北19日電）新南向政策持續推動，副總統賴清德今天上午表示，期盼台灣醫療國家隊保有雄心壯志，在新南向國家成立醫學中心級醫院、培育人才，帶動醫療產業進駐，展現國家外交實力。

為了促進台灣的醫療服務走向國際，國內12家醫療體系、3家學協會及4家產業業者共同籌備捐助成立「台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會」，今天舉辦揭牌典禮。

副總統賴清德今天上午與會致詞時表示，2018年以來，國內醫療機構響應總統蔡英文新南向政策推行「一國一中心」，近年有多達51萬人次從新南向國家來台接受醫療服務，每個負責的醫院也竭盡所能展現台灣醫療技術與水準，讓台灣的國際醫療服務由被動轉變為主動。

賴副總統表示，期盼未來醫療國家隊完成3大任務，首先是持續深化醫療服務的質與量；其次是經由醫療服務增進國與國之間的關係；再來是協助產業界到當地拓展、帶動醫療產業進駐，畢竟各國藥物、醫療儀器法規嚴格，若沒有醫療機構在當地提供醫療服務，難以贏得該國醫療單位肯定，希望以醫療帶動產業出擊。

賴副總統指出，他過去在成大醫院服務，深知醫療是人權且不分國界，無論這些國家與台灣有沒有邦交，只要提供醫療服務就能贏得該國不分黨派的肯定，這是非常好的醫療外交形式，台灣應能發揮效果，展現國家外交實力。

不過，賴副總統也點出3件必須注意的事，包括目標、人才及法令政策。他提到，各家醫療機構可從中小型醫院開始經營，但務必保有雄心壯志，期待能以建構醫學中心規模的醫院為目標。

賴副總統說，醫療服務人才不可能完全仰賴台灣輸出，因此必須思考如何藉由台灣醫學教育培育該國醫療人才，其中有許多部分有待突破，像是文憑認證等，須由各部會攜手才能順利推行。

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第3點是法令政策，賴副總統指出，為了方便國內醫療機構響應政府政策，加速到他國投資，法令上是否允許財團法人到該國投資、稅賦計算等，在法令上都有待修正和加強。

賴副總統表示，希望台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會能夠成為一個平台，讓有意願、有使命感的醫療院所可發揮所長，就像以往台灣成千上萬的企業主提著手提箱到世界各地爭取訂單，造就許多國際級企業與隱形冠軍，相信台灣的醫療服務水準、醫院經營實力與中小企業相當，醫療產業也有實力在國外拓展醫療版圖，走進國際。（編輯：張雅淨）1110419