南一書局研發5大幫手 提升教師數位教學即戰力

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（中央社記者許秩維台北19日電）南一書局研發教學5大幫手，包括「自動儲存班級記錄」、「雲端出題系統」等服務，提升教師數位教學的即戰力，同時提供課堂教學與課外學習資源，讓學生下載學習。

南一書局今天發布新聞稿指出，線上線下並進的混成教育已是不可逆的教育趨勢，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情雖加速教育現場轉變，但也讓教育工作者及學生看到數位學習改變的契機，唯有從內容、平台、師培等面向著手，才能建構完善且充實的數位學習機制。

南一書局自5年前就積極研發OneBook智慧電子書，透過「自動儲存班級記錄」，可完整記錄課堂中的教學互動、讓教師回放檢視；「白板儲存功能」能解決電子書頁面上沒位置寫字的困擾；「互動工具」則將教師課堂互動搬進線上教學，提供挑人分組、計時器、畫筆、放大等必備工具。

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另外，還有「完整的書櫃功能」，涵蓋國小至高中的各科電子書及題庫，更備有完整課程計畫、學習單、動畫影片、音檔等資源；「雲端出題系統」能讓教師自由選擇測驗類型，提供電腦選題和手動命題兩種出題方式；藉由這5大幫手，希望協助提升教師數位教學的即戰力。

南一書局總經理蘇偉銓表示，雖然無法阻止疫情發生，但可以給予因應的教育解方，陪伴親師生共同迎接挑戰；南一書局的數位服務還提供各式補充資源，包括課堂教學資源與課外學習資源，可提供學生下載學習（https://www.oneclass.com.tw/digi/student.html）。（編輯：張雅淨）1110419