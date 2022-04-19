苗縣新南國小增2童確診 全校預防性停課至20日

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苗栗縣政府18日晚間公告竹南鎮新南國小有一名學童COVID-19確診，19日又新增2名學童採檢呈陽性，校方考量牽涉班級較多，公告全校各班從19日中午起預防性停課至20日，預計21日復課。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年4月19日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗縣政府昨晚公告竹南鎮新南國小有1名學童COVID-19確診，今天傳出新增2名學童採檢呈陽性，校方公告全校各班從今天中午起預防性停課至20日，預計21日復課。

苗栗縣政府教育處體健科證實，新南國小繼昨晚公告1名4年級男童COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診後，又增加2名學童染疫，分別為昨晚確診男童的6年級哥哥，以及1年級女童。

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教育處指出，確診者就讀班級和補習班依規定暫停實體課程10天，其中1年級女童班級停課至28日，等候篩檢結果，預計29日復課；4年級和6年級男童班級停課至25日，預計26日復課。

教育處表示，除3名確診學童班級外，針對個案接觸人員課程、安親班、社團活動擴大匡列師生、密切接觸者家長等接受採檢，考量牽涉班級較多，決定全校各班自今天中午12時30分起，先預防性停課至4月20日，預計21日恢復實體課。（編輯：方沛清）1110419