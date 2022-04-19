關鍵基礎設施單位擬比照醫護 篩檢取代隔離

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（中央社記者江慧珺、張茗喧、陳婕翎台北19日電）疫情正在燒，醫護人員遭匡列必要時可用篩檢取代隔離，指揮中心指揮官陳時中今天表示，將研議關鍵基礎設施與特別公務單位比照辦理，讓社會正常運作。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例快速攀升，為維持醫療量能、避免醫療人力短缺，中央流行疫情指揮中心先前公布，完成3劑疫苗接種、與確診者密切接觸的無症狀醫護人員，可申請免居家隔離繼續工作，但接觸確診者後10天須天天採檢。

媒體今天在指揮中心疫情記者會上詢問，有醫院醫護人員確診，其他醫護人員遭匡列後一採陰性，仍照常要上班。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應，目前發生確診事件的醫院不少，若涉及必要提供臨床服務單位，可啟動人力備援計畫，向當地衛生局提出提前返回工作，每日快篩或PCR採檢方式，代替完整的居家隔離。

羅一鈞說，上述規定適用於打滿3劑疫苗的醫護人員，且須經衛生局同意，才可提前返回工作，這段期間仍要進行自主健康管理，避免前往人潮擁擠處，生活採買還是可進行。

指揮中心指揮官陳時中表示，上述規定原本只適用於醫護人員，但今天下午將討論是否擴大適用範圍，如不能停頓的關鍵基礎設施，或特別公務單位等，擬採類似醫護方式，在一定條件下用篩檢替代隔離天數，避免疫情擴大，又能讓業務不停頓，社會運作正常。

羅一鈞並說，指揮中心今天也會修訂醫護人員提前返工規定，除提前返工前及原居家隔離期滿的採檢以鼻咽檢體為原則，其餘返回工作期間每2天進行的核酸檢驗，可視需要改採深喉唾液檢體，且不須以池化方式檢驗。

此外，媒體也詢問台大醫院傳出有群聚染疫事件，指揮中心發言人莊人祥說，有1名護理人員在社區染疫，另外還有其他病人與工作人員，共計4人染疫。

台大醫院回應，確診人員為急診醫學部、麻醉部及外科部人員及病人，都是不同區域、不同科別，匡列接觸者採檢都是陰性，現階段院內一切如常，目前僅外科病房暫停，但應該很快會恢復運作。（編輯：陳清芳）1110419