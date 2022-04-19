龍鳳胎疑到台中抓周確診 市府研判感染源待釐清

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雲林縣1對龍鳳胎確診，疑到台中參加抓周活動感染。台中市衛生局長曾梓展19日表示，抓周活動於9日舉辦，男童17日確診，回溯前4天為感染期，對於男童的感染源仍待進一步釐清。中央社記者郝雪卿攝 111年4月19日

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）雲林縣1對龍鳳胎確診，疑到台中參加抓周活動感染。台中市衛生局長曾梓展今天說，活動9日舉辦，男童17日確診，回溯前4天為感染期，且活動至今未傳出有人染疫，感染源待釐清。

雲林縣1對龍鳳胎的男童17日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），龍鳳胎的女童今天確診，2童疑是前往台中市參加抓周活動感染。台中市政府下午召開疫情指揮中心記者會，曾梓展在會中說明這對龍鳳胎參加抓周活動相關背景。

曾梓展指出，抓周活動是於9日在台中市南屯親子館舉行，當天現場共有父母20人、小孩13人及員工6人共39人在場，男童是在17日確診，回溯前4天為感染期，照理說，男童在抓周活動中染疫可能性不高，且出席這場活動的民眾至今也未傳出有人染疫，對於男童的感染源仍待進一步釐清。

新北市有2歲男童染疫不治，引發社會關注幼童染疫問題。台中市長盧秀燕在記者會中表示，從今年1月1日到4月19日中午為止，台中市12歲以下的確診者，累計30人。

盧秀燕指出，這30例12歲以下的染疫者，其中新增通報3人、已出院5人、與家長一起入住加強版集中檢疫所5人、住院中17人。

盧秀燕表示，截至目前為止，這些12歲以下的染疫者中，沒有中、重症者患者，市府已請醫療院所給予積極的治療。（編輯：戴光育）1110419