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新北增583例本土確診 累計70校26幼兒園停班課

2022/4/19 19:46
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（中央社記者王鴻國新北19日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，新北市今天新增583例本土確診病例，新北目前居家隔離1萬6180人、居家照護1468人、70所高中職國中小學及26所幼兒園停班課。

新北市政府衛生局今天發布新聞稿指出，中央流行疫情指揮中心公布新北市今天新增583例本土確診病例，其中67人是居隔陰轉陽。新北目前居家隔離人數1萬6180人、居家照護1468人。

新北今天新增583例本土確診病例中，與外縣市相關案共87人，分別是基隆相關案5人、北市相關案73人、桃園相關案4人、新竹市相關案1人、台中市相關案1人、高雄相關案1人、宜蘭相關案2人。

教育局表示，受到疫情影響，新北今天新增10校、11園有班級停課。累計共有70校受影響，約占全市340所高中職及國中小的2成；累計受影響公私立幼兒園，達26園。

其中，有4校、1園為全校（園）停課，其餘皆為部分班級停課。目前正落實快速匡列、校內防疫及環境清消，並做好師生居家照護關懷。（編輯：戴光育）1110419

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