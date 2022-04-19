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原本宣布停課 瑞祥高中深夜撤公告表示仍篩檢中

2022/4/19 23:17
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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）高市瑞祥高中傳有1名高中生確診，校方今晚7時許原本在官網發出公告表示，高中部學生從4月20日至22日停實體課3天；但深夜又撤下公告，指仍在篩檢中，要靜待採檢結果再通知。

高雄市立瑞祥高中今天晚上6時51分在官網發布公告指出，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之故，高中部學生從4月20日至22日停實體課3天。

校方公告表示，但停課不停學，高中部學生全部改採線上課程，提醒學生留在家中，勿到學校上課。課程可自行到google classroom或老師指定的上課管道。另自主健康管理或密切接觸者的師生再另行通知。

不過深夜學校又緊急撤下公告。據了解，目前僅1名高中生確診，其他學生仍等侯採檢結果中。教育局對中央社記者表示，目前正在篩檢，是否停課將等篩檢結果再進一步通知。

瑞祥高中表示，師生因校園疫情防疫措施，除了「居家隔離者」依照規定執行以外，「自主健康管理師生」稍後將靜待採檢結果，學校再通知後續是否返校。（編輯：林治平）1110419

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