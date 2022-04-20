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基隆增190例 6歲以下占15人多無症狀僅2人輕症

2022/4/20 16:39（4/20 17:55 更新）
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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）基隆市今天新增190例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，6歲以下有15人，其中2人為輕症，出現類似感冒症狀，其餘13人都沒有症狀。

市長林右昌下午在線上記者會表示，中央流行疫情指揮中心今天公布與基隆相關案例共191例，但有1例是境外移入，實際上是190例，其中137例是無症狀，53例是輕症。

今天確診個案中與職場相關有12個職場共38例，家庭群聚衍生相關有22個家庭共30例；而與外縣市相關的確診案例，包含台北市1例、新北市7例共8例，其餘的都有初步方向，有的因為資料進來比較晚，還在進一步疫調中。

至於確診者的年齡分布，林右昌說，55至64歲最多共38人，占19.9%，其次為35至44歲有36人，占18.85%，第3則為25至34歲共27人，占14.14%，而6歲（含）以下有15人，占7.85%。

此外，林右昌表示，最近有許多民眾有很多疑問，市府也擴充24小時防疫專線（02）2456-5861和（02）2427-6154，從原來的20線增加為30線，請民眾多多利用。（編輯：陳仁華）1110420

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（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）
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