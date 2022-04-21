苗栗縣新增19例 造橋國小導師染疫全校停課3天

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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣今天新增19例確診COVID-19，其中1人為造橋國小女班導師，因應教職員共用辦公空間且學童未接種疫苗，該導師授課班級停課10天，全校則預防性停課3天，25日恢復實體課程。

中央流行疫情指揮中心今天公告苗栗縣新增19例確診，縣府透過新聞稿指出，19名個案包含8名男性、11名女性，年齡分布15至59歲之間，Ct值在13.68至37.7之間，症狀以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主，除1例為居家隔離期間陰轉陽，其餘皆為匡列採檢或有症狀、足跡重疊至醫院或篩檢站採檢確診。

縣府衛生局指出，確診個案中，案43301（54歲、女性）為造橋國小班導師，除了授課班級外，考量其他教職員與她共用辦公空間，需配合疫調採檢，且學童尚未接種COVID-19疫苗，因此全校（含幼兒園）預防性停課至4月25日恢復實體課程；但該導師授課班級停課10天，5月2日復課。

縣府統計，目前苗栗縣全校預防性停課有2所國小（新南、造橋）、3所幼兒園（康乃薾、新南非營利、造橋附幼）；部分班級停課有3校5班（建國、新南、造橋國小）。

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縣府公布確診者涉公共場所足跡，包括頭份市中華電信、大潤發、蘆竹湳古厝、健身工廠、中山路市場、竹南鎮馥藝金鬱金香酒店、竹南火車站、苗栗火車站、南勢火車站、通霄鎮白沙屯外省牛肉麵店、全家超商苗栗高鐵店、頭屋雙龍店等。

苗栗縣長徐耀昌提醒，公布確診者足跡史僅是提供民眾參考，因應疫情劇烈變化，出入任何公共場所最重要還是落實勤洗手、戴好口罩、保持社交距離，避免去人潮擁擠的地方，以降低社區感染風險。（編輯：謝雅竹）1110421