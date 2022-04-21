確診無法參加大學2階甄試 潘文忠：一定會有補救

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北21日電）大學甄選季將於5月開始，近期COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）本土案例增加，立委關注確診考生權益。教育部長潘文忠今天重申，一定會有補救措施，例如採外加名額處理。

立法院教育及文化委員會審議「教保服務人員條例修正草案」，台灣民眾黨籍立委高虹安質詢時提到，高三應屆畢業生將參加大學甄選，教育部應確保考生權益，避免一旦確診COVID-19，就只能面臨重考。

潘文忠表示，甄選是由各校舉辦，考量近期疫情狀況，確診、隔離考生數量可能比去年多，近期會再與學校討論，會以確保公平為原則。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

潘文忠提到，如果學系全部都用書面審查，確診考生和一般考生都可採同樣的方式，就沒有外加不外加的問題。如果有面試，少數考生確診、居家隔離無法參與，就會採外加。

根據大學招生委員會聯合會1月公布的「因嚴重特殊傳染性肺炎確診無法參加大學入學測驗考生之補救措施」，甄選第2階段指定項目甄試時，考生若尚未痊癒或沒解除隔離，無法參加面試、筆試或實作等，則由校系調整各項目占分比，達到錄取標準時以外加名額錄取。（編輯：管中維）1110421