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油價平穩雙機制續啟動 下週汽柴油估降3角

2022/4/22 12:04
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（中央社記者曾智怡台北22日電）歐盟擬擴大對俄國經濟制裁，國際油價走揚；不過，中油持續啟動油價平穩雙機制，預估25日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格調降新台幣0.3元。

按照預估幅度，調整後的價格分別為92無鉛汽油每公升30.5元、95無鉛汽油每公升32元、98無鉛汽油每公升34元、超級柴油每公升28.3元。

歐盟計劃對俄羅斯實施第6套制裁方案，主要針對俄羅斯最大商業銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行，也將包括對石油的制裁，國際油價應聲上漲。

根據中油浮動油價公式，累算至4月21日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶106.7美元，較上週101.97上漲4.73美元；新台幣兌美元匯率為29.219元，較上週29.081元貶值0.138元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲3.5元，柴油調漲4.9元。

然而，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，因此，預估25日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格調降0.3元。（編輯：張均懋）1110422

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