新竹縣增48例確診 成立跨局處防疫應變中心

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣22日電）新竹縣今天新增48例確診，因應確診人數持續增加，新竹縣長楊文科宣布成立跨局處「新竹縣防疫緊急應變中心」，盡早整合各項資源，迎接防疫全新階段。

新竹縣政府發布新聞稿表示，中央今天公布新竹縣新增48例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診案例，其中15例為居隔期滿或匡列採檢確診，27例為因症狀就醫或篩檢站採檢確診，6例疫調中。

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竹縣衛生局說明，今日確診除疫調中的6例外，其餘42例皆為輕症或無症狀，分別為21名男性和21名女性，年齡分布在5至89歲，CT值13至29之間，多數為青壯年；其中，12歲以下佔5例，65歲以上佔4例，症狀多為喉嚨痛、咳嗽和發燒，無症狀者有14人。

新竹縣長楊文科表示，中央預計確診人數將會暴增，防疫步調與做法勢必得轉變，因此成立跨局處防疫緊急應變中心，盡早整合縣內各項資源，準備好防疫全新階段。（編輯：方沛清）1110422