更多編輯台推薦新聞：
染疫兒童出現呼吸困難等6症狀 親友可自行緊急送醫
生活

染疫兒童出現呼吸困難等6症狀 親友可自行緊急送醫

台僑王楠穎烏克蘭戰區前線苦鬥 攜國旗慰思鄉情
政治

台僑王楠穎烏克蘭戰區前線苦鬥 攜國旗慰思鄉情

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增3766例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增3766例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
輝瑞BNT採購簽約在即 150萬劑可望5月抵台含兒童疫苗
首頁 / 生活

新竹縣增48例確診 成立跨局處防疫應變中心

2022/4/22 15:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹縣22日電）新竹縣今天新增48例確診，因應確診人數持續增加，新竹縣長楊文科宣布成立跨局處「新竹縣防疫緊急應變中心」，盡早整合各項資源，迎接防疫全新階段。

新竹縣政府發布新聞稿表示，中央今天公布新竹縣新增48例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診案例，其中15例為居隔期滿或匡列採檢確診，27例為因症狀就醫或篩檢站採檢確診，6例疫調中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

竹縣衛生局說明，今日確診除疫調中的6例外，其餘42例皆為輕症或無症狀，分別為21名男性和21名女性，年齡分布在5至89歲，CT值13至29之間，多數為青壯年；其中，12歲以下佔5例，65歲以上佔4例，症狀多為喉嚨痛、咳嗽和發燒，無症狀者有14人。

新竹縣長楊文科表示，中央預計確診人數將會暴增，防疫步調與做法勢必得轉變，因此成立跨局處防疫緊急應變中心，盡早整合縣內各項資源，準備好防疫全新階段。（編輯：方沛清）1110422

延伸閱讀
新竹縣增13例 5例為新增職場傳播鏈疫調進行中竹縣增23例 1例感染源釐清中並設立社區篩檢新竹縣增16案 3起不明感染鏈疫調進行中
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載