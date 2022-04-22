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地球日綠色消費 環署推環保集點加碼抽好禮

2022/4/22 16:35
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（中央社記者楊淑閔台北22日電）環保署表示，今天是地球日，即日起到28日推出環保集點加碼三好禮活動，包含在合作通路買綠點商品、註冊成為環保集點會員、會員推薦親友加入都可抽獎，獎項總值超過百萬綠點。

行政院環境保護署發布新聞稿指出，響應今年地球日主題「投資我們的星球（Invest in Our Planet）」，推動生活轉型、朝向負責任消費模式邁進，從今天到28日推出上述活動。

三好禮包含「綠色消費萬德佛（Wonderful）」，環保集點會員前只要在活動期間到全家便利商店、萊爾富、全國電子、大潤發、愛買、東森購物網、環保生活家等環保集點合作通路選購綠點商品，除了既有的產品點數獎勵，還可加碼獲得「10萬綠點」抽獎資格。

另外，「新會員發囉米（Me）」，只要在活動期間註冊成為環保集點會員，可加碼抽500元綠色消費購物金。

「推薦好友普拉斯（Plus）」，既有會員在活動期間推薦親朋好友加入，可抽百元綠色消費購物金。

環保署補充，要成為會員，可下載環保集點APP加入會員；加碼好康活動可追蹤、查看環保集點FB粉絲專頁。（編輯：管中維）1110422

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