20至40多歲青壯年染疫最多 年逾70歲重症高風險

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北22日電）指揮中心分析今年COVID-19本土疫情逾1.8萬名確診者年齡分布，20至40多歲族群占6成最多，兒童與青少年各占1成；70歲以上長者個案數雖較少，但卻是中重症高風險群。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天在疫情記者會說明，今年截至4月21日，累計COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案達1萬8510例，輕症或無症狀雖占99.6%，但各年齡層重症比率有明顯區別。

羅一鈞說，1萬8510例本土個案中，以20至40多歲族群占近6成是最大宗，0到9歲孩童以及10到19歲青少年則各占1成；所有未滿60歲族群，中重症個案占同年齡層比率皆低於0.3%，60多歲族群則為1.2%。

但年逾70歲長者截然不同，羅一鈞提到，70歲以上個案數占整體3.5%，但中重症個案占同年齡層比率高達2.7%至18.4%，顯示為重症高風險族群；今年累計4例死亡，有3例為80歲以上長者。

羅一鈞說，70歲以上長者染疫，會收治在加強版集中檢疫所、防疫旅館或收治住院觀察，指揮中心持續執行輕重症分流，才能讓病床調度與醫療資源留給高風險與中重症病人使用。

指揮官陳時中提到，目前國內整體醫院專責與負壓病房空床仍有61.4%，疫情較嚴峻的雙北地區空床數會較低，但不會完全沒有病房可收治。

日前新北市一名2歲童染疫重症病歿，引起廣泛關注，指揮中心放寬居家照護、隔離與檢疫就醫交通限制，若有緊急醫療需求可自行前往就醫。

媒體今天再度詢問兒童就醫與輕重症分流事宜，陳時中說，有醫療需求可運用方便的視訊診療，可諮詢專家後依循指示；緊急情況時同住親友接送或自行前往就醫皆可，但並非就醫就一定會被收治，要尊重醫院判斷。

陳時中表示，兒童分流收治原則近期才開會決定，未滿3個月嬰兒發燒，或年齡為3至12個月嬰兒高燒超過攝氏39度，或須進行血液透析者，均收治於醫院；若家長有意見，指揮中心會討論，但短期內不會調整規定。（編輯：管中維）1110422