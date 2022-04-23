COVID-19疫情與防疫措施 陳時中下午說明

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（中央社記者張茗喧台北23日電）COVID-19本土疫情嚴峻，昨天新增3766例再創新高，6個高風險縣市暫停醫院及住宿式長照機構探視。指揮中心指揮官陳時中今天下午2時將開記者會，說明最新疫情狀況及防疫措施。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，昨天本土病例新增3766例，再創台灣疫情以來新高；另新增1例重症、11例中症個案，半數個案都沒打過疫苗。

指揮中心指揮官陳時中昨天表示，因應疫情嚴峻，為降低醫療機構、住宿式長照機構染疫風險，昨天起台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市及花蓮縣等6縣市將暫停探視及探病，但訂有例外規定。

其餘可探病或探視的縣市，也針對探視者訂有相關規定，陳時中說，訪客都應打滿3劑疫苗滿14天，不符規定者須出具當天COVID-19抗原快篩（含家用抗原快篩）陰性證明。

為了降低重症、死亡，口服抗病毒藥是重要的醫療物資，陳時中昨天也宣布，近日陸續有18萬人份輝瑞口服藥物抵台，70萬人份採購量預計第2季內完成交貨；快篩試劑方面，4月底至5月初羅氏、亞培將進口約2880萬劑快篩試劑，5月以後陸續還有數千萬劑會到貨。

輝瑞BNT疫苗採購合約也有好消息，陳時中說，採購合約已在最後簽約階段，如簽約順利，最快5月可望有150萬劑抵台，其中也包括台灣首批兒童疫苗，會請藥廠儘快補齊相關資料，由食藥署審查輝瑞BNT兒童疫苗的緊急使用授權（EUA）。

為確保社會正常運作，陳時中也說明最新的「以篩檢代替隔離」措施，油、電、國防等維持社會正常運作的單位，可有條件召回隔離人員，每2天快篩代替隔離；另整體防疫措施與居家隔離者限制也將再度放寬。

另外，全台各縣市陸續啟動居家照護，領藥、送餐都得仰賴外送，但有民眾住老公寓，沒管理員也沒對講機，陳時中昨天稱，類似情況可提出，也可試試把鑰匙丟下樓，引發討論。

指揮中心今天下午2時將召開記者會，由陳時中說明今天國內疫情狀況以及防疫措施。（編輯：陳政偉）1110423