台鐵兵推5/1停駛車站接駁 發現引導人力吃緊

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）交通部昨天公布因應台鐵5月1日全面停駛應變計畫。台鐵今天兵推當天車站接駁，出現車站引導人力吃緊，25日將實地情境演練。

台灣鐵路工會不滿交通部處理台鐵公司化過程，發起5月1日以不加班方式集體休假，台鐵約1萬6000名員工，上週有1萬2000人簽署5月1日不加班聲明，台鐵工會統計，到昨天簽署人數近1萬3000人。

交通部公布的應變計畫，預估5月1日台鐵運能缺口是35.8萬人次，將透過高鐵、國道客運、公路客運、市區公車增班，協助旅客轉乘，另有10條「類火車」路線，在高鐵及客運無法到達的地方，提供遊覽車接駁，部分小站區間以9人座車輛疏運旅客。

台鐵今天先以兵推方式預演5月1日台鐵車站引導旅客轉乘接駁的情境，25日則實地演練。

交通部也規劃台鐵各車站成立服務團隊，但因約8成員工5月1日不加班，台鐵發現當天在車站引導旅客的人力相當吃緊。

台鐵統計，目前5月1日還約有1萬3000張對號列車訂票，東部幹線及南迴就有約5000張，其中以台北到花蓮3000多張占最多，台北到台東及高雄到台東共約1000多張，其他都是西部幹線車票。

台鐵日前已宣布，乘車日在4月30日至5月2日未使用的車票，一年內退票免收手續費。（編輯：李錫璋）1110423