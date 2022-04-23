陳時中防疫視訊會議 北北基桃高花首長與會

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（中央社記者張茗喧、黃旭昇台北23日電）衛生福利部長陳時中今天上午10時邀部分縣市首長舉行防疫視訊會議，包括昨天起暫停醫療院所探病及長期照顧機構探視的台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市及花蓮縣與會。

中央流行疫情指揮中心表示，相關內容將於指揮中心下午2時記者會說明。

臨時取消市政行程與會的新北市長侯友宜上午接受媒體聯訪表示，各縣市區域狀況不同，希望同一步調調整，有助於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫轉型順暢；他平時常私下與陳時中溝通並提善意建議，這才是解決防疫問題方向，而新北防疫窗口也與中央流行疫情指揮中心溝通順暢。

他說，北北基桃為共同生活圈，面對居家隔離人數暴增，在防疫政策轉型及居隔政策改變過程，跨區域聯防與中央並肩作戰是好事。

侯友宜表示，新北居家照護人數從昨天3165人增加到目前4221人，及早啟動轉變才能保住醫療量能。各縣市提的居隔政策轉換模式大同小異，希望加速步調，因應都會區迫切需求。

他說，居家照護執行過程問題很多，第一線同仁會依個案妥善解決，希望以同理心包容與體諒，共同承擔、解決問題。

至於新北醫療量能，侯友宜表示，目前足夠照顧中重症確診者，但前提是確診者要依症狀落實分級照護與分流，居隔與疫情調查都要轉型。（編輯：李明宗）1110423