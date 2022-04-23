陳其邁：匡列疫調有必要 輕重症分流是首要工作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄23日電）高雄市長陳其邁今天表示，目前台灣疫情剛開始增加，匡列疫調與加強公衛手段有其必要，加速疫調能避免疫情擴散社區。他也說，現階段最重要的防疫工作是做好輕重症分流。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天邀台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市及花蓮縣6個高風險縣市首長開視訊會議。

陳其邁今天在防疫記者會上表示，上午跟中央流行疫情指揮中心開會，最重要的就是「重點疫調」，希望確診者能主動通知校方、公司、機關、學校，職場長官或防疫長再告知衛生局，由衛生局開立電子居隔單，讓疫調「卡緊咧」，讓疫情不要擴散到社區。

對於全台灣目前各區域疫情，陳其邁表示，不明社區感染源要清零已經「沒人會認為有可能」。但現在台灣疫情剛開始，最重要是要讓曲線不要成指數成長、降低確診者增加速度。

他以香港、南韓、紐西蘭經驗表示，南韓因為疫苗打得多、採取較強的公共衛生手段，雖然疫情前期確診增加較紐西蘭快，但仍維持較低死亡率，且維持緩生緩降趨勢。疫苗接種率低的香港則在疫情爆發時因確診者擠爆醫院、醫療體系崩盤，導致死亡率大增。

陳其邁說，今天也向中央建議，輕重症分流是現階段最重要的工作。並且除了疫苗接種，公共衛生手段如戴口罩、維持社交距離，及匡列疫調，在確診個案數開始增加的時候都有必要。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於有人說COVID-19跟流感、感冒一樣，但流感和感冒也沒有在隔離，陳其邁回應，問題在於專家估計Omicron變異株的R值高達8到10，傳染力很強、無症狀很多。所以還是要盡量降低確診者增加速度、確保醫療量能平衡，才能保障人民健康。

至於隔離策略，陳其邁說，從國內外資料來看，確診者只要打滿3劑疫苗，病毒體內清除速度會比沒打的人更快，從數據來看，打滿3疫苗的人有98%在5天內病毒量會降到CT值大於25，沒打滿疫苗的人則要到第10天才有同樣狀況。因此也希望未來可以針對不同風險、有無施打疫苗，考量是否縮短隔離天數。（編輯：方沛清）1110423