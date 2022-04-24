COVID-19本土病例再創新高？陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北24日電）COVID-19疫情持續延燒，今天新增本土個案數是否再創新高備受關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中將在下午2時疫情記者會說明最新疫情概況及相關防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增4126例本土病例，再創台灣疫情以來新高，新增1例重症與10例中症，其中6人沒打疫苗，中症最年輕個案僅20多歲，因血氧過低住院治療。

疫情嚴峻，疫苗打氣增加，本週將再有100多萬劑莫德納疫苗抵台，輝瑞BNT疫苗採購合約則已進入最後階段，即將簽訂，最新洽談進度將是今天下午記者會關注焦點之一。

各縣市陸續啟動居家照護，送餐仰賴外送，對於老舊公寓沒有對講機，陳時中建議可試著把鑰匙丟下樓。各界呼籲完善配送機制，以社區鄰里相互支援等作法，有學者認為，輕症做好防護下樓取餐不應開罰，相關內容也將在記者會中再次被提出。

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指揮中心統計，今年1月1日至4月22日本土病例共2萬2256例，其中2萬2171人為輕症或無症狀者、占比為99.62%，中症個案共78人，中症占比0.35%；重症累計7例，3人治療中、4人為死亡個案，重症占比0.03%。中重症累積解隔離人數為24人。

指揮中心表示，本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，民眾維持正常生活的同時，應落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。（編輯：張雅淨）1110424