機器人世界大賽 台灣學子獲最佳品質等多獎項

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（中央社記者江今葉華盛頓24日專電）來自台灣的青年學子參加在美國德州舉行的FIRST機器人世界大賽，與全球各地好手交流競技，獲得包括最佳品質獎等多個獎項。

2022年FIRST（For Inspiration and Recognition of Science and Technology，簡稱FIRST）機器人世界冠軍年度大賽23日圓滿落幕，來自台灣7個機器人團隊，與來自全球各地共453個FTC團隊交流競技。

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其中，國立南科國際實驗高中在分組中脫穎而出，獲大會裁判評審機器人設計功能的「最佳品質獎」（Quality Award）；台灣FLL Challenge隊伍Tai-botics亦傳出佳績，拿下「機器人表現」第2名、「機器人設計獎」及「8強邀請賽」第1名、2位國小學生組成的FLL Explore 隊伍BlockPlanet Shining Parrot則獲得團隊合作海報獎。

駐休士頓辦事處處長羅復文也前往會場慰問團隊，並轉送總統蔡英文及副總統賴清德賀電給得獎隊伍，肯定在世界級大賽發光並進一步介紹及推廣台灣精神。（編輯：韋樞）1110425