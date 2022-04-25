中央研議居隔縮短 林右昌：要配套否則還是塞車

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（中央社記者王朝鈺基隆25日電）中央研議要將現行居家隔離縮短為「3+4」，意即3天居家隔離、第4天快篩陰性就可出門。基隆市長林右昌肯定縮減居隔天數的政策方向，但要有效可行的配套，否則一樣「塞車」。

基隆市政府今天發布新聞稿指出，林右昌上午與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、全國縣市防疫指揮官進行視訊會議時，針對「3+4」方案提出上述看法。

林右昌表示，居隔單會塞車，是因為依照現在的標準作業程序，地方衛生所必須打電話給居隔者確認身分資料正確無誤後，再以人工開啟電子圍籬，這要耗費地方政府非常多的時間與人力，而這才是居隔單塞車的真正瓶頸。

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林右昌說，中央打算讓COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者、學校、企業協助填列居隔者，這是好事，但除非中央準備取消居隔者電子圍籬的政策，或是電子居隔單由中央系統直接發送，否則在確診數與居隔數大增情形下，「3+4」還是可能會「塞車」。

林右昌表示，現行20歲以下是發送紙本居隔單，也應該有所調整，建議中央應改發電子居隔單，將20歲以下的居隔單直接發送給法定代理人，以簡化行政流程減輕基層負擔，並避免民眾耗費等待紙本的時間。（編輯：戴光育）1110425