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北市中學線上教學演練首日 酷課雲當機1小時

2022/4/25 15:39
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（中央社記者陳昱婷台北25日電）台北市國、高中今天開始實施線上教學演練，不過有老師使用酷課雲OnO線上教室時卻發現系統當機。教育局說明，這是廠商未提前調增系統資源導致，為時大約1小時，將對廠商開罰。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，台北市國、高中今天到29日實施線上教學演練，約9成班級、12萬餘名學生在家上課。不過，有老師發現，下午要上課時，酷課雲的OnO線上教室卻當機，出現「系統錯誤」等字樣。

台北市教育局說明，此事是因為廠商沒有依照指示提前調增系統資源，導致午休時間使用人數降低，系統便自動限縮資源，下午老師要上課時才受到影響。

教育局表示，收到回報後便立即要求廠商處理，大約花了1個小時將資源調增至最大，目前系統已恢復正常，後續將要求廠商提交事件報告，開會討論開罰金額。

教育局強調，老師通常使用OnO線上教室是為了點名、派送作業或進行評量，直播授課則使用Google Meet、Webex等軟體，學生受教權益不會受到影響。（編輯：張銘坤）1110425

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