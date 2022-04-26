更多編輯台推薦新聞：
我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂
生活

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出
文化

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出

Netflix擬推低價廣告訂閱 恐加速有線電視剪線潮
產經

Netflix擬推低價廣告訂閱 恐加速有線電視剪線潮

防疫整理包》3+4居家隔離26日起實施 快篩實名制5月初上路

防疫整理包》3+4居家隔離26日起實施 快篩實名制5月初上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
上海單日新增52死 本輪疫情以來新高
首頁 / 生活

3+4居家隔離上路首日 陳時中下午說明

2022/4/26 10:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北26日電）COVID-19疫情延燒，本土病例屢創新高，中央流行疫情指揮中心修改接觸者居家隔離規定，縮短天數為3+4天，今天新制上路首日，指揮官陳時中下午2時疫情記者會說明最新概況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增5108例本土個案，新增中症15例、重症1例，中重症個案創單日新高，其中1名中症個案為20多歲女性，無慢性病，打過2劑疫苗，出現肺炎症狀。

COVID-19疫情嚴峻，強化防疫量能及韌性，接觸者居家隔離3+4方案今天起上路，3天居隔期滿快篩陰性後，進行4天自主防疫，自主防疫期間可上班、搭乘大眾交通工具及採買生活必需品，外出全程佩戴口罩，但以不到校上課為原則，禁止餐廳內用。

中央通過接觸者3+4居家隔離新制，但雙北喊話自主健康管理加快篩，減輕基層負擔，希望儘速試辦。新北市長侯友宜認為中央的措施仍不夠使匡列總數減少，因此市府團隊昨天深夜緊急擬出「居隔轉型試辦草案」，今天送交衛福部，試辦計畫可否通過備受矚目。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

指揮中心統計，今年1月1日至4月24日本土病例共3萬1462例，其中3萬1350人為輕症或無症狀，占比為99.64%；中症個案共103人，占比0.33%；重症累計9例，5人治療中、4人為死亡個案，重症占比0.03%。中重症累計解隔離人數為24人。

指揮中心表示，本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，民眾維持正常生活的同時，應落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。（編輯：張雅淨）1110426

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載