3+4居家隔離上路首日 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北26日電）COVID-19疫情延燒，本土病例屢創新高，中央流行疫情指揮中心修改接觸者居家隔離規定，縮短天數為3+4天，今天新制上路首日，指揮官陳時中下午2時疫情記者會說明最新概況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增5108例本土個案，新增中症15例、重症1例，中重症個案創單日新高，其中1名中症個案為20多歲女性，無慢性病，打過2劑疫苗，出現肺炎症狀。

COVID-19疫情嚴峻，強化防疫量能及韌性，接觸者居家隔離3+4方案今天起上路，3天居隔期滿快篩陰性後，進行4天自主防疫，自主防疫期間可上班、搭乘大眾交通工具及採買生活必需品，外出全程佩戴口罩，但以不到校上課為原則，禁止餐廳內用。

中央通過接觸者3+4居家隔離新制，但雙北喊話自主健康管理加快篩，減輕基層負擔，希望儘速試辦。新北市長侯友宜認為中央的措施仍不夠使匡列總數減少，因此市府團隊昨天深夜緊急擬出「居隔轉型試辦草案」，今天送交衛福部，試辦計畫可否通過備受矚目。

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指揮中心統計，今年1月1日至4月24日本土病例共3萬1462例，其中3萬1350人為輕症或無症狀，占比為99.64%；中症個案共103人，占比0.33%；重症累計9例，5人治療中、4人為死亡個案，重症占比0.03%。中重症累計解隔離人數為24人。

指揮中心表示，本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，民眾維持正常生活的同時，應落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。（編輯：張雅淨）1110426