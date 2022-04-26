原則不公布足跡 陳其邁：選擇性公告高風險場所

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中央流行疫情指揮中心宣布實施「重點疫調」，COVID-19確診者足跡原則上不再公布。高雄市長陳其邁（圖）26日表示，如確診者有涉足風險較高的地方，有不特定接觸風險的足跡，還是會公布。中央社記者蔡孟妤攝 111年4月26日

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）國內COVID-19確診數增多，中央宣布實施「重點疫調」，原則不再公布確診者足跡。高雄市長陳其邁說，如確診者有涉足風險較高的地方，有不特定接觸風險的足跡，還是會公布。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，即日起實施「重點疫調」，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡原則不再公布。

對此，陳其邁上午在高雄市議會接受媒體聯訪表示，如果發現確診者涉足地點屬於風險較高的地方，有不特定接觸風險，還是會選擇性公告足跡。

對於有縣市首長呼籲中央調整電子圍籬政策，陳其邁說，確診者如可及早診斷，可降低傳播風險，因此重點是在及早發現病例，他提出「自主隔離」概念，就是通知民眾確診後，民眾自己隔離，加強民眾自律及健康管理責任。

陳其邁說，用民眾自主性、自發性的健康管理，再搭配後端政府平台及對確診者的管理和照顧，才能確保確診者健康，及有助降低R值。他並指，如隔離強度減低，就要加強確診者的篩檢、及早發現，要有配套，才不會影響民眾生活。

此外，中央也修改接觸者居家隔離規定，縮短天數為3+4天，陳其邁說，政策調整，快篩試劑需求量大，但高雄目前快篩試劑量能足夠，也會持續跟廠商下訂，一次以50萬份為單位下訂，細節部分會在下午防疫記者會公布。（編輯：謝雅竹）1110426