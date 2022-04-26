台中增263例確診 台電中部施工處13人群聚感染

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中市今天新增本土確診個案263例，其中位於龍井區的台電中部施工處有13人確診；另外五權國中女足隊今天新增8名選手確診，累計含教練在內已有15人染疫。

台中市政府下午召開疫情指揮中心記者會，市長盧秀燕在會中公布，新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案263例，依感染源分類，密切接觸者98例，調查中165例。

在群聚感染案中，衛生局長曾梓展指出，位於龍井區的台電公司中部施工處有13人確診，其中有4人住在外縣市、9人住台中市；而日前到新北市參加全國中等學校足球聯賽11人制的北區五權國中女足隊，繼昨天有3名教練、4名選手確診後，今天又新增8名選手確診，累計15人染疫。

有關台電中部施工處的群聚案，曾梓展說，是因1名住外縣市的男員工家中有小孩確診，於是中部施工處先針對276名員工進行快篩，由於部分出現陽性反應，於是24日針對319人進行核酸檢測（PCR），結果13人確診，感謝中部施工處的警覺性，先進行快篩，並隨即採取分艙分流上班及居家隔離等防疫程序。

台電公司表示，13名確診個案中有10人是中部施工處員工，其餘3人是台電中火的外包商員工，目前均已依照防疫規定妥善辦理相關措施，不影響發電廠的運作。

盧秀燕也在會中指出，中央流行疫情指揮中心已宣布居家隔離調整為「3+4」，且公布確診者自主回報流程，在中央推出回報機制實施前，市府衛生局已先實施線上疫調回報機制，分為「確診個案疫調單」與「接觸者簡易疫調單」兩種，即日起適用。

對於6至11歲學童疫苗接種注意事項，盧秀燕說，中市預計29日發放「接種須知暨接種意願書」，讓學童帶回家給家長評估是否同意子女接種疫苗，各校預計5月初回收意願書，確認接種作業完成後，預計在5月11日起於校內讓6至11歲學童接種疫苗，但仍要視中央撥發疫苗的確定時間來調整施打計畫。（編輯：陳仁華）1110426