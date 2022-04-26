酷課雲25日當機1小時 北市府：遭國外IP攻擊

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）台北市國、高中昨天開始實施線上教學演練，不過酷課雲OnO線上教室卻在下午當機，市府當時查出是廠商未調增系統資源導致，今天進一步指出，有國外IP每秒1萬次登入大量攻擊。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，針對酷課雲當機一事，副市長蔡炳坤說，昨天下午約1時5分，發生大流量登入導致系統中斷1小時，經查是來自國外IP的每秒1萬次大量登入攻擊，也就是所謂的阻斷服務攻擊（DDOS）。

蔡炳坤指出，到今天下午，來自國外的IP已經持續4波攻擊，目前正在加強升級酷課雲的安全防護設備，希望可以順利度過這週線上教學演練。

台北市國、高中25日到29日實施線上教學演練，約9成班級、12萬餘名學生在家上課，不過有老師發現，昨天下午要上課時，酷課雲的OnO線上教室卻當機，出現「系統錯誤」等字樣。

台北市教育局昨天說明，這是因為廠商沒有依照指示提前調增系統資源，導致午休時間使用人數降低，系統便自動限縮資源，下午老師要上課時才受到影響。

教育局表示，昨天進一步查明後發現有來自國外IP的攻擊，後續仍將要求廠商提出事件報告，開會討論裁罰金額。（編輯：方沛清）1110426