更多編輯台推薦新聞：
圖輯／合歡山杜鵑花季交通攻略 新手也能爬的百岳美景看這裡
生活

圖輯／合歡山杜鵑花季交通攻略 新手也能爬的百岳美景看這裡

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂
生活

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出
文化

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出

防疫整理包》3+4居家隔離實施 快篩實名制5月初上路

防疫整理包》3+4居家隔離實施 快篩實名制5月初上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
遊客入住蘭嶼須簽切結書隔離自費 綠島盼專船後送
首頁 / 生活

酷課雲25日當機1小時 北市府：遭國外IP攻擊

2022/4/26 19:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北26日電）台北市國、高中昨天開始實施線上教學演練，不過酷課雲OnO線上教室卻在下午當機，市府當時查出是廠商未調增系統資源導致，今天進一步指出，有國外IP每秒1萬次登入大量攻擊。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，針對酷課雲當機一事，副市長蔡炳坤說，昨天下午約1時5分，發生大流量登入導致系統中斷1小時，經查是來自國外IP的每秒1萬次大量登入攻擊，也就是所謂的阻斷服務攻擊（DDOS）。

蔡炳坤指出，到今天下午，來自國外的IP已經持續4波攻擊，目前正在加強升級酷課雲的安全防護設備，希望可以順利度過這週線上教學演練。

台北市國、高中25日到29日實施線上教學演練，約9成班級、12萬餘名學生在家上課，不過有老師發現，昨天下午要上課時，酷課雲的OnO線上教室卻當機，出現「系統錯誤」等字樣。

台北市教育局昨天說明，這是因為廠商沒有依照指示提前調增系統資源，導致午休時間使用人數降低，系統便自動限縮資源，下午老師要上課時才受到影響。

教育局表示，昨天進一步查明後發現有來自國外IP的攻擊，後續仍將要求廠商提出事件報告，開會討論裁罰金額。（編輯：方沛清）1110426

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載