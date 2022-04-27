南高屏高溫上看36度 北部東北部轉涼防短暫雨

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中央氣象局指出，中南部白天高溫仍可達到32至35度，特別是中午前後南高屏近山區或河谷有出現36度高溫的機率。圖為民眾在高雄市鹽埕區騎單車。（中央社檔案照片）

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（中央社台北27日電）氣象局表示，今天東北風稍增強，迎風面的北部及東北部氣溫稍轉涼，而中南部則影響不大；上午風力逐漸增強，台灣附近風向由偏南風轉為弱的偏北風，新竹以北及宜蘭雲量增多。

中央氣象局指出，白天高溫略降至攝氏28、29度左右，花東苗栗高溫30、31度，至於中南部白天高溫仍可達到32至35度，特別是中午前後南高屏近山區或河谷有出現36度高溫的機率，體感偏熱，紫外線強，外出應多補充水分並做好防曬措施。

氣象局說，北部有局部短暫陣雨，應注意東半部天氣較不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，尤其下半天後花東地區將有局部較大雨勢發生的機率，至於中南部仍是晴到多雲，但午後山區可能有局部短暫陣雨。

另外，氣象局表示，西半部及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，金門地區今晨已有濃霧發生，交通往返請留意路況及航班資訊。（編輯：李錫璋）1110427