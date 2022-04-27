國台辦批台防疫鬆綁 陳時中反駁質疑動態清零

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北27日電）大陸國台辦發言人馬曉光表示，中國推動「動態清零」政策，是染疫死亡率最低國家之一。疫情指揮中心指揮官陳時中今天指出，防疫數字雖漂亮，但恐步入「餓死比病死多」狀況。

中國大陸國務院台灣事務辦公室今天例行記者會，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控為提問焦點。馬曉光為大陸「動態清零」政策辯護，以中國是COVID-19死亡率最低的國家之一等數據，說明防疫總方針能最有效保護人民的生命安全和身體健康。

對於台灣的疫情防控政策，馬曉光指出，有看法認為，台灣年底前大概會有400萬至700萬人確診，參照當前全球COVID-19平均死亡率，將會有多少人失去生命；今天台灣中央流行疫情指揮中心記者會中有媒體詢問，如何看待國台辦所言，「台灣防疫鬆綁後，若多人因染疫病逝，如何與中國談防疫之爭」的說法。

陳時中認為，中國的防疫數字確實很漂亮，不得不讓人佩服，但這也會步入「餓死比病死多。」他認為，這樣的狀況，對國家有好處、也有不好的地方，台灣對於防疫的想法就是見賢思齊，「見不賢就不要齊。」（編輯：陳政偉）1110427