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大學防疫宿舍工作人員 5/9前須接種3劑疫苗

2022/4/27 16:22
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（中央社記者陳至中台北27日電）教育部發函各大專指出，防疫宿舍工作人員風險較高，5月9日前如果沒接種完第3劑COVID-19疫苗，須自費提供3天內快篩陰性證明。

教育部在26日發出的函文中指出，國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心已宣布，公費疫苗第1、2、3、7類對象，以及列管的24類場所人員，因工作性質具有「接觸不特定人士或無法保持社交距離」的特性，須加強疫苗接種管理。

教育部指出，大專防疫宿舍工作人員就屬於上述族群，要求各校提醒接種2劑疫苗已滿12週者，儘速完成接種第3劑。5月9日起如果沒有完整接種3劑，應自費提供3天內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明。

教育部指出，如果防疫宿舍工作人員經醫師評估並開立不建議施打疫苗證明，或有個人因素無法施打，則須每週快篩一次，確認陰性才能提供服務。

教育部同時也呼籲與師生接觸密切的宿舍、餐廳、便利商店人員，都應儘速完成接種第3劑疫苗。

另外，教育部也於近日發函大專，要求將民國109年各校防疫小組提出的應變計畫，編修為「持續營運計畫」，包括要由相當層級的人員擔任「防疫長」，建立緊急聯繫和通報窗口，備妥各場域人員及接觸者名冊等。（編輯：張雅淨）1110427

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