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桃機公司招募航空消防員 體能測驗與英檢需達標

2022/4/27 20:27（4/27 20:36 更新）
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桃園國際機場公司27日宣布將舉辦航空專業消防員招募甄選。桃機公司表示，機場消防工作主要為因應航空器事故消防搶救、機上大量傷患救援，以及機場園區各項消防及救護任務等；為順利完成工作，消防員的體能是關鍵。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年4月27日
桃園國際機場公司27日宣布將舉辦航空專業消防員招募甄選。桃機公司表示，機場消防工作主要為因應航空器事故消防搶救、機上大量傷患救援，以及機場園區各項消防及救護任務等；為順利完成工作，消防員的體能是關鍵。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年4月27日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場27日電）桃園國際機場公司今天宣布將舉辦航空專業消防員招募甄選，由於工作主要因應航空器事故消防搶救及機上大量傷患救援等任務，除體能測驗需達標，多益測驗也要求350分以上。

桃機公司下午發布新聞稿表示，機場消防工作主要為因應航空器事故消防搶救、機上大量傷患救援，以及機場園區各項消防及救護任務，平日訓練包含模擬航機事故消防戰術、機場專用消防車駕駛與操作、航空器移離裝備、緊急救護暨大量傷病患處置等，為順利完成工作任務，消防員的體能是關鍵。

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桃機公司說，民眾報考後須先參加預定於7月初舉辦的體能測驗，內容包含跑步3000公尺需於18分鐘內完成、舉重部分需於90秒內完成110磅挺舉不著地3次、負重50公斤砂袋在40秒內完成100公尺負重跑步、單槓在90秒內上槓3次，以及90秒內完成臂力爬竿5公尺等5項測驗。

桃機公司指出，報考資格為專科以上畢業不限定科系、無須相關工作經歷、多益測驗350分以上，預計招募18人，相關資訊及甄選簡章將於5月下旬公告，6月受理報名，這次招募新進人員職缺，起薪都為新台幣3萬6510元，甄選作業分為體能測驗、筆試及面試三階段，在體能測驗通關後，筆試及面試則分別預定於8月、9月辦理。（編輯：方沛清）1110427

桃園國際機場公司27日宣布將舉辦航空專業消防員招募甄選，預計招募18人，報考民眾多益測驗需有350分以上，報考後並需參加預定於7月初舉辦的體能測驗。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年4月27日
桃園國際機場公司27日宣布將舉辦航空專業消防員招募甄選，預計招募18人，報考民眾多益測驗需有350分以上，報考後並需參加預定於7月初舉辦的體能測驗。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年4月27日
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