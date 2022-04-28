105家民間團體串聯 終身教育推6大學習圈

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（中央社記者陳至中台北28日電）105家民間團體、基金會今天一同宣布啟動終身學習圈，今年將舉辦137項活動，分成6大學習圈，推廣閱讀、科普、藝術、多元文化、本土語言和永續發展。

教育部今天舉辦「111年度教育基金會終身學習圈啟動儀式」，教育部長潘文忠致詞時表示，期待民間和政府共同努力下，可以展現台灣社會的多元面貌，有效均衡教育落差。

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潘文忠表示，民間團體為台灣社會注入可觀的教育資源，增加全民學習機會，教育部則扮演橋梁角色，鼓勵各團體分享資源。他期許終身學習可以「內化」成全民的生活習慣，讓不拘形式、不分年齡的活動遍及台灣各個角落。

主辦單位之一的金車文教基金會發出會後新聞稿指出，今年105家團體以「在地共育～媒事警查證．永續創生學」主題，舉辦多元且豐富的活動。例如「多元文化教育學習圈」融合與活化不同族群關係，致力促進社會理解、傳承文化資源；「科普教育學習圈」則著重提升全民科普素養與數位能力。（編輯：張雅淨）1110428