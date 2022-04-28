輝瑞BNT兒童疫苗 食藥署下午開專家會議審核

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北28日電）行政院今天宣布，輝瑞BNT兒童疫苗採購220萬劑近日簽約。指揮中心指揮官陳時中表示，輝瑞兒童疫苗基本技術性資料已備妥，下午衛福部食藥署就會舉行專家會議審核。

國內今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情破萬例，疫苗、快篩、抗病毒藥物是這波疫情最重要的3個關鍵，日前已有莫德納（Moderna）疫苗陸續到位，預計有400萬劑包括兒童疫苗在內的輝瑞BNT疫苗，將於近日簽約。陳時中下午在疫情記者會中表示，兒童有莫德納及輝瑞疫苗可接種，疫苗絕對夠，家長放心。

陳時中表示，雖然輝瑞BNT兒童疫苗的合約還沒完全簽訂，但藥廠已經展開出貨事宜，希望5月中旬前可先有一批疫苗到貨，其中包括兒童劑型，送抵後可先送驗，以利儘快使用。輝瑞兒童疫苗基本技術性資料已經審查完畢，下午食藥署就會舉行專家會議進行審核。

另外，有媒體詢問，兒童莫德納疫苗是否可照常在5月2日開打。陳時中表示，雖然兒童接種意願還沒全數調查完畢，但疫苗早已備妥，不論多少兒童願意施打，相信都能供應足夠，5月2日開打沒問題，只是要看兒童意願調查結果，依據實際安排情況。

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根據指揮中心統計，4月27日COVID-19疫苗接種9萬9302人次，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑84.69%、第2劑79.96%、追加劑接種率58.87%，若以符合追加劑接種間隔人數統計約83.08%。

陳時中表示，國內疫苗數量充足，再加上陸續有莫德納疫苗將抵達台灣，BNT輝瑞疫苗即將簽約，預估5月到貨，盼5月中旬達成國內第1劑接種率可達到88%、第2劑82%、追加劑65%的目標，呼籲還沒打滿疫苗的民眾儘快施打。（編輯：管中維）1110428